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Для ООО и ИП, на любые цели
Ставка от
9%
Срок до
3 лет
Сумма до
5 000 000 руб.
  • Не берем предоплату и скрытые комиссии
  • С любой кредитной историей

Как мы вам поможем

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О Компании

Наша задача – оказать информационную реальную помощь клиенту, предельно сократить время и усилия, необходимые для обретения нужной денежной суммы, в целом гарантировать получение кредита.

Мы работаем с 2012 года и обладаем большим опытом и знаниями в данной сфере, навыками общения с представителями банков. И руководствуемся исключительно объективными причинами и интересами клиента в выборе той или иной кредитующей организации.

Александр Соколов
Руководитель компании
Александр Соколов - Руководитель компании
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Банки партнеры

Мы являемся партнером большинства крупнейших российских банков. Наши клиенты имеют возможность получить кредит на специальных условиях с пониженной ставкой

Сбербанк
Тинькофф
Райффазен Банк
СКБ Банк
СовКомБанк
УралСиб
Россельхозбанк
Альфа Банк

Окажем помощь в получении кредита, даже если:

  • У вас есть текущий непогашенный кредит.
  • У вас плохая кредитная история.
  • У вас нет справки о доходах либо они не позволяют получить нужную сумму денег.
  • У вас нет официального трудоустройства.
  • Вы уже получили отказ в банке.

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Как мы помогаем в получении кредита

Нуждаетесь в получении потребительского кредита? Ищете банк с наиболее выгодными условиями ипотечного кредитования? Возникла необходимость в рефинансировании займа? Во всех этих и многих других случаях на помощь придет ООО «Капитал», оказывающее широкий спектр услуг в сфере комплексного сопровождения кредитования.

Кто мы?

Мы – молодая, стремительно развивающаяся компания, предоставляющая профессиональную помощь клиентам во всем, что касается вопросов получения займов на любые цели, оформлении ипотеки, получении налогового вычета за потребительский кредит и т.д. Обладая богатым опытом работы, отточенными до совершенства коммуникативными навыками и глубокими теоретическими знаниями, мы гарантируем положительный исход в сотрудничестве с банками региона жителям Самары, Тольятти, Октябрьска и прочих городов Поволжья.

Наши услуги

Кредитное бюро «Капитал» работает в следующих направлениях: Помощь в получении ипотеки. Оформление кредита для бизнеса. Расчет потребительского кредита и подбор наиболее выгодных условий его получения. Рефинансирование займов.

Как мы работаем ООО «Капитал» выступает в роли посредника между банком и заемщиком, обеспечивая эффективное взаимодействие сторон в процессе выполнения операций кредитования. Мы сотрудничаем как с частными, так и с физическими лицами, индивидуальными предприятиями и компаниями различных форм собственности; протягиваем руку помощи, когда у потенциального заемщика возникают какие-либо проблемы на пути к поставленной цели. Если кредитор отказывает в выдаче займа, предлагает сомнительные условия, если заемщик теряется в изобилии предложений или не знает, где и как правильно оформить ипотеку, мы развеем сомнения, подберем оптимальное и наиболее выгодное решение, ответим на все вопросы и предоставим детальную бесплатную консультацию.

Наша организация возьмет на себя выполнение следующих задач:

Оплата услуг Поволжского кредитного бюро осуществляется лишь по факту – после полного и окончательного решения проблемы клиента. Это позволяет всем, кто к нам обратился, сэкономить время и деньги благодаря грамотному выбору кредитной программы без каких-либо скрытых платежей на честных и прозрачных условиях сотрудничества.

Являясь партнерами крупнейших российских банков, мы обеспечиваем возможность получения экспресс-кредита для бизнеса, оформления ипотеки или потребительского займа на специальных условиях по сниженной процентной ставке. Заполняйте форму обратной связи или звоните по указанным на сайте телефонам, и вы останетесь довольны плодотворным, обоюдно выгодным сотрудничеством!

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