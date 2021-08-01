Нуждаетесь в получении потребительского кредита? Ищете банк с наиболее выгодными условиями ипотечного кредитования? Возникла необходимость в рефинансировании займа? Во всех этих и многих других случаях на помощь придет ООО «Капитал», оказывающее широкий спектр услуг в сфере комплексного сопровождения кредитования.

Мы – молодая, стремительно развивающаяся компания, предоставляющая профессиональную помощь клиентам во всем, что касается вопросов получения займов на любые цели, оформлении ипотеки, получении налогового вычета за потребительский кредит и т.д. Обладая богатым опытом работы, отточенными до совершенства коммуникативными навыками и глубокими теоретическими знаниями, мы гарантируем положительный исход в сотрудничестве с банками региона жителям Самары, Тольятти, Октябрьска и прочих городов Поволжья.

Кредитное бюро «Капитал» работает в следующих направлениях: Помощь в получении ипотеки. Оформление кредита для бизнеса. Расчет потребительского кредита и подбор наиболее выгодных условий его получения. Рефинансирование займов.

Как мы работаем ООО «Капитал» выступает в роли посредника между банком и заемщиком, обеспечивая эффективное взаимодействие сторон в процессе выполнения операций кредитования. Мы сотрудничаем как с частными, так и с физическими лицами, индивидуальными предприятиями и компаниями различных форм собственности; протягиваем руку помощи, когда у потенциального заемщика возникают какие-либо проблемы на пути к поставленной цели. Если кредитор отказывает в выдаче займа, предлагает сомнительные условия, если заемщик теряется в изобилии предложений или не знает, где и как правильно оформить ипотеку, мы развеем сомнения, подберем оптимальное и наиболее выгодное решение, ответим на все вопросы и предоставим детальную бесплатную консультацию.

Наша организация возьмет на себя выполнение следующих задач:

Поиск банка, который согласится выдать займ.

Выбор самого выгодного предложения с учетом требований и пожеланий клиента.

Квалифицированная помощь в подготовке документов.

Подача в финансовое учреждение заявки на получение кредита и гарантия его одобрения.

Консультации специалистов, детальный анализ кредитной истории.

Независимая оценка реальных шансов клиента на получение займа под определенные условия.

Расчет стоимости использования кредитных средств.

Оформление займа в максимально сжатые сроки и с гарантией одобрения.

Обоснованный выбор страховщика и оценочной организации.

Оплата услуг Поволжского кредитного бюро осуществляется лишь по факту – после полного и окончательного решения проблемы клиента. Это позволяет всем, кто к нам обратился, сэкономить время и деньги благодаря грамотному выбору кредитной программы без каких-либо скрытых платежей на честных и прозрачных условиях сотрудничества.

Являясь партнерами крупнейших российских банков, мы обеспечиваем возможность получения экспресс-кредита для бизнеса, оформления ипотеки или потребительского займа на специальных условиях по сниженной процентной ставке. Заполняйте форму обратной связи или звоните по указанным на сайте телефонам, и вы останетесь довольны плодотворным, обоюдно выгодным сотрудничеством!